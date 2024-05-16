Умер известный живописец и народный художник России

Народный художник России Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни

На 66-м году жизни скончался известный живописец и народный художник России Сергей Андрияка. Об этом сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника, передает ТАСС.

«Сергей Николаевич сегодня умер», — заявили в академии. По данным Telegram-канала Mash, у живописца был рак кишечника.

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. С 2007-го являлся членом Российской академии художеств, а также основателем и руководителем Школы акварели Сергея Андрияки и ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В 2005-м живописцу присвоили звание народного художника России. Известно, что его работы, а также работы его учеников долгое время экспонируются в Кремле. Одна из картин его ученицы под названием «Музыкальный натюрморт» ранее привлекла внимание президента России Владимира Путина во время его инаугурации.