Уничтожение украинских безэкипажных катеров попало на видео

МО России: российские вертолеты уничтожили 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

Российские вертолеты морской авиации Черноморского флота за день уничтожили 15 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины. Видео боев опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

На распространенных военным ведомством кадрах видно, как российские вертолеты атакуют проплывающие украинские катера, после чего на воде поднимаются брызги от прилетающих пуль.

Ранее на видео попала неудачная попытка американского бронеавтомобиля HMMWV Вооруженных сил Украины уехать от российского дрона. Пытаясь скрыться от преследующего его беспилотника, бронеавтомобиль вылетел в кювет и перевернулся.