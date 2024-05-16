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15:52, 16 мая 2024Мир

В Британии рассказали о влиянии потери Работино на ВСУ

Эксперт Меркурис: потеря Работино ударила по боевому настрою солдат ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Francisco Seco / AP

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что потеря Работино ударила по боевому настрою солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление он сделал на YouTube-канале.

«Думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным неудачам, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины», — отметил он.

Меркурис добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский призывал защищать этот населенный пункт «до последнего» по причине того, что это было важно «с точки зрения поддержания морального духа украинцев».

Ранее Меркурис заявил, что тактика ВСУ по обороне каждого участка земли обернулась для Киева огромными потерями. По его словам, Украина истощила свои резервы из-за проведения бесплодных наступательных операций.

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      Виктория Кондратьева
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