В России захотели ужесточить одно наказание

Депутат Госдумы Лантратова предложила увеличить штрафы за оскорбление учителей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ужесточить административное наказание за оскорбление, если объектом унижения стал учитель. Об этом пишет RT, в распоряжении которого оказалась копия обращения на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам парламентария, российские педагоги стали чаще подвергаться оскорблениям, поэтому необходимо установить за это повышенную ответственность. В связи с этим Лантратова предложила дополнить Кодекс об административных нарушениях (КоАП) статьей «Оскорбление педагогического работника».

По мнению депутата, за публичное оскорбление педагога, исполняющего свои обязанности, с граждан необходимо взымать штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, с должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, с юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если честь и достоинство учителя унижается в заявлении, распространяемом в СМИ или интернете, для граждан предлагается установить штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч.

«Важно отметить, что каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — подчеркнула Лантратова.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Помимо этого, документ устанавливает право преподавателей на защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.