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12:06, 16 мая 2024Россия

В России захотели ужесточить одно наказание

Депутат Госдумы Лантратова предложила увеличить штрафы за оскорбление учителей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ужесточить административное наказание за оскорбление, если объектом унижения стал учитель. Об этом пишет RT, в распоряжении которого оказалась копия обращения на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам парламентария, российские педагоги стали чаще подвергаться оскорблениям, поэтому необходимо установить за это повышенную ответственность. В связи с этим Лантратова предложила дополнить Кодекс об административных нарушениях (КоАП) статьей «Оскорбление педагогического работника».

По мнению депутата, за публичное оскорбление педагога, исполняющего свои обязанности, с граждан необходимо взымать штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, с должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, с юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если честь и достоинство учителя унижается в заявлении, распространяемом в СМИ или интернете, для граждан предлагается установить штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч.

«Важно отметить, что каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — подчеркнула Лантратова.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Помимо этого, документ устанавливает право преподавателей на защиту от всех форм физического и психологического насилия и оскорбления личности.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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