В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

Парламент Грузии обвинил глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть в стране

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии в попытке свергнуть власть в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обратиться к группе взволнованной молодежи, которых радикальные оппозиционные партии настраивают против правительства, и назвать их "всем народом", это поступок, который больше ожидаем от советской или российской пропаганды, чем от министров иностранных дел Евросоюза», — отметил спикер.

По мнению Папуашвили, европейские политики содействовали свержению демократически избранного правительства из-за того, что им не понравилось принятое им законодательство.

15 мая министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции протеста против закона об иноагентах, которая проходила в Тбилиси. Они поддержали участников митинга, а также заявили, что Грузии место в ЕС.