Дипломат Полянский: выступление глав МИД Прибалтики в Тбилиси напоминает майдан

Выступление министров иностранных дел стран Прибалтики и Исландии на митинге против закона об иноагентах в Грузии напоминает события майдана 2014 года на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X.

Полянский прокомментировал выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси 15 мая. По его мнению, это является типичным примером иностранного влияния на внутреннюю политику.

«Мы все помним одну и ту же картину на Украине и знаем, чем она закончилась», — заявил дипломат. Он понадеялся, что грузины учли опыт Украины.

Вечером 15 мая министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах. Они поддержали протестующих и подчеркнули, что Грузия должна быть в ЕС.