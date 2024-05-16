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08:38, 16 мая 2024Бывший СССР

Выступление глав МИД стран Прибалтики сравнили с событиями майдана

Дипломат Полянский: выступление глав МИД Прибалтики в Тбилиси напоминает майдан

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Выступление министров иностранных дел стран Прибалтики и Исландии на митинге против закона об иноагентах в Грузии напоминает события майдана 2014 года на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X.

Полянский прокомментировал выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси 15 мая. По его мнению, это является типичным примером иностранного влияния на внутреннюю политику.

«Мы все помним одну и ту же картину на Украине и знаем, чем она закончилась», — заявил дипломат. Он понадеялся, что грузины учли опыт Украины.

Вечером 15 мая министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах. Они поддержали протестующих и подчеркнули, что Грузия должна быть в ЕС.

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      Юрий Леонов
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