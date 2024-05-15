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23:36, 15 мая 2024Бывший СССР

В Тбилиси на митинге выступили министры иностранных дел трех европейских стран

Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

Они поддержали протестующих и подчеркнули, что место Грузии в Евросоюзе.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал выступление министров попыткой усилить поляризацию. «Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?» — сказал он.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за границы. За него проголосовали 84 депутата, против — 30.

Вечером того же дня президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах.

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      Сергей Грехов
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