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21:27, 16 мая 2024Мир

В Китае рассказали об унижении Запада Россией

AT: Россия унизила Запад, опередив его в военном производстве

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Россия унизила западные страны, обогнав их в военном производстве. Об этом рассказывает в своей статье китайское издание Asia Times.

«Запад столкнулся с возрожденной российской армией, проявившей изобретательность в адаптации к условиям боевых действий», — указывается в публикации. Кроме того, в материале подчеркивается, что «самым страшным» для западных государств стала неспособность производить достаточно вооружений, чтобы соответствовать объемам производства РФ.

Автор статьи указал, что ни страны Североатлантического альянса, у которых недостаточно ракет противовоздушной обороны (ПВО) и снарядов, ни Украина, которой не хватает живой силы, не смогут отразить активное наступление российских войск.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что глава России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства в конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон был застигнут врасплох позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия.

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      Маргарита Пименова
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