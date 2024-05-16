В США обеспокоились из-за предупреждения Путина

Макгрегор: позиция Путина по ядерному оружию застала врасплох Вашингтон

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.

Он отметил, что Вашингтон был застигнут врасплох позицией Путина в отношении развертывания ядерного оружия. «Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою», — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал применение ядерного оружия единственным способом изменить ситуацию на Украине. «Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину, а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть — это ядерное оружие», — заявил он. Макгрегор считает, что российский лидер не хочет подобной эскалации, но Москва будет готова на нее ответить.