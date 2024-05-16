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18:33, 16 мая 2024Мир

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень хорошо

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень хорошо. Итоги встречи глав государств подвел помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Переговоры прошли очень хорошо, много вопросов обсуждено. Конечно, большинство — в торгово-экономической сфере, но и некоторые внешнеполитические темы тоже обсуждались», — сказал он.

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры и приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине

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      Семен Александров
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