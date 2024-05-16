В Кремле высказались об обсуждении конфликта на Украине без России

Песков: обсуждение вопросов безопасности РФ без Москвы бесперспективно

Обсуждение вопросов безопасности России — в частности, конфликта на Украине — без Москвы является бесперспективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал конференцию в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня и будет посвящена урегулированию конфликта. Представитель российского лидера подчеркнул, что рассматривать подобные мероприятия в качестве серьезной попытки решить ситуацию невозможно.

«Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», — подытожил Песков.

С аналогичным заявлениями выступали и официальные лица Швейцарии. Так пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России и Москва должна быть вовлечена в него.