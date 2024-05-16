В Минобороны назвали приоритетную цель в зоне спецоперации

Минобороны назвало расчеты БПЛА и FPV-дронов приоритетной целью в зоне СВО

Российский военнослужащий с позывным Воробей рассказал, выполнения какой основной цели в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине стремятся добиться в Минобороны. Его слова приводит РИА Новости.

Военный назвал приоритетную цель в зоне спецоперации и отнес ней расчеты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и FPV-дронов.

«Дрон, грубо говоря, не столь важен, важен сам расчет… Работа сейчас идет с блиндажей, с выносом, то есть чтобы максимально было это незаметно», — отметил он.