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05:21, 16 мая 2024Россия

В Минобороны назвали приоритетную цель в зоне спецоперации

Минобороны назвало расчеты БПЛА и FPV-дронов приоритетной целью в зоне СВО

Фото: Unsplash

Российский военнослужащий с позывным Воробей рассказал, выполнения какой основной цели в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине стремятся добиться в Минобороны. Его слова приводит РИА Новости.

Военный назвал приоритетную цель в зоне спецоперации и отнес ней расчеты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и FPV-дронов.

«Дрон, грубо говоря, не столь важен, важен сам расчет… Работа сейчас идет с блиндажей, с выносом, то есть чтобы максимально было это незаметно», — отметил он.

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      Марина Совина
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