В Минобороны раскрыли детали продвижения российских войск под Харьковом

Минобороны заявило о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ под Харьковом

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и нанесли поражение подразделениям формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) и «Иностранного легиона». Детали о ситуации на этом направлении специальной военной операции раскрыло Минобороны России в рамках ежедневого брифинга.

В ведомстве также добавили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) успешно поразили бойцов и технику 125-й бригады территориальный обороны, 15-го пограничного отряда ВСУ возле Дергачей, Липцов и Волчанска. Помимо этого, отражены две контратаки украинских военных в районе села Старица и поселка Глубокое.

Всего, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Север» 205 человек, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицу Д-30, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, восемь автомобилей, три танка и две боевые бронемашины.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по колоннам украинских военных, направляющихся в Харьков. Как заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ВСУ активно подтягивают свои резервы с множества направлений для поддержки обороны в регионе и именно на них направлены атаки ВС России.