В московском парке заметили пытавшегося закопать человеческий эмбрион мигранта

В Москве задержали мигранта, пытавшегося закопать эмбрион в парке

В Москве прохожий заметил в парке Кусково мужчину, который закапывал человеческий эмбрион, и обратился в полицию. Об этом пишет «МК».

По информации издания, в результате правоохранители задержали 41-летнего уроженца Киргизии. Мигрант объяснил, что у его жены на втором месяце беременности случился выкидыш. По словам мужчины, супругу госпитализировали, однако эмбрион остался в квартире и он решил закопать его. Полиция проводит проверку.

Ранее на насосную станцию в Новой Москве с разницей в сутки вынесло тела двух младенцев. Как выяснили криминалисты, у матери двойняшек случился выкидыш на сроке беременности около пяти месяцев. Предположительно, женщина выбросила оба плода в канализацию.

Похожий случай произошел в ноябре 2023 года в Хабаровске. Там местный житель обнаружил между могил своих родственников свежевырытую землю и решил выяснить, что закопали на его участке. В результате он нашел пакет, в котором оказался обернутый тряпками недоношенный плод. Прибывшие на место медики выяснили, что он соответствует четвертому месяцу беременности.