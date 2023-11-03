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11:05, 3 ноября 2023Россия

Россиянин нашел на кладбище обернутого тряпками недоношенного ребенка

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Житель Хабаровска нашел на центральном городском кладбище недоношенного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россиянин шел почтить память родственников, когда заметил свежеразрытую землю между могил. В следующий свой визит мужчина решил выяснить, зачем кто-то вторгся на участок и что закопал, и взял с собой лопату.

Оказалось, что в яме был пакет, а внутри оказался обернутый тряпками недоношенный плод. Прибывшие на место медики выяснили, что тот соответствует четвертому месяцу беременности. Вес примерно 200 граммов, длина — 20 сантиметров.

Мать ищет полиция, чтобы выяснить причины случившегося.

В октябре новорожденного ребенка без признаков жизни нашли в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе. Весной на станции Андроновка в Московской области обнаружили новорожденного мальчика в поезде «Ласточка».

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      Евгения Куликова
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