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10:39, 20 октября 2023Россия

Под Москвой в мусорке нашли новорожденного

В Балашихе в мусорном контейнере нашли новорожденного без признаков жизни

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковной Балашихе в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка, который был без признаков жизни. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

По информации собеседника издания, новорожденный мальчик был завернут в плед, его нашли в мусорке 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов ищут родителей ребенка.

Ранее в Омской области нашли новорожденного мальчика в лесу. По данным ведомства, жительница села Одесское шла на работу через лесопосадку. По пути она заметила младенца примерно одного дня с момента рождения, который лежал на земле без одежды.

До этого в Ингушетии мигрантка бросила новорожденную дочь на улице у ворот частного дома. Рядом лежал пакет с одноразовыми подгузниками и бутылочкой с детской смесью.

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      Анастасия Шейкина
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