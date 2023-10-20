Под Москвой в мусорке нашли новорожденного

В Балашихе в мусорном контейнере нашли новорожденного без признаков жизни

В подмосковной Балашихе в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка, который был без признаков жизни. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

По информации собеседника издания, новорожденный мальчик был завернут в плед, его нашли в мусорке 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов ищут родителей ребенка.

Ранее в Омской области нашли новорожденного мальчика в лесу. По данным ведомства, жительница села Одесское шла на работу через лесопосадку. По пути она заметила младенца примерно одного дня с момента рождения, который лежал на земле без одежды.

До этого в Ингушетии мигрантка бросила новорожденную дочь на улице у ворот частного дома. Рядом лежал пакет с одноразовыми подгузниками и бутылочкой с детской смесью.