Мигрантка бросила новорожденную дочь в коробке на улице российского города

В Ингушетии мигрантка оставила новорожденную дочь в коробке у ворот частного дома

В Ингушетии мигрантка бросила новорожденную дочь на улице у ворот частного дома. Об этом сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Как сообщило ведомство, 17 мая в полицию обратился житель города Сунжи. Россиянин заявил, что нашел у входа на соседский участок картонную коробку с младенцем. Рядом лежал пакет с одноразовыми подгузниками и бутылочкой с детской смесью. Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила девочку в перинатальный центр Назрани. Там медики обследовали ребенка, не выявив телесных повреждений.

Матерью девочки оказалась 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии, временно проживающая в соседней республике. В ведомстве подчеркнули, что действия россиянки подпадают под уголовную статью об оставлении в опасности.

Ранее в подъезде в Сыктывкаре нашли младенца в конверте для новорожденных. Лежащего на полу возле мусоропровода ребенка обнаружил 31-летний судебный пристав, проживающий в этом доме. По его словам, плач малыша не прекращался на протяжении нескольких часов.

Похожая история произошла в октябре в Мордовии. Там россиянка бросила двух новорожденных дочерей на улице в коробке из-под памперсов. Женщину нашли только спустя три месяца.