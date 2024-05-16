Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 16 мая 2024Экономика

В Москве потеплело

Метеовести: 16 мая в столице ожидается плюс 21 градус Цельсия

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В столице в четверг, 16 мая, ожидается потепление до плюс 21 градуса Цельсия, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Несмотря на то что температура вернулась к нормальным климатическим показателям, вечером жителей столицы может ждать дождь. Погодные условия будут определяться влиянием теплого атмосферного фронта с севера. Облака, начавшие появляться в небе после полудня, вечером уплотнятся и постепенно перейдут в дождевое состояние.

Днем в столице ожидается плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21 градус. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.

В столице из-за возвращение температуры к норме решили начать повторно отключать отопление 17 мая. Ранее, 6 мая, отопление включили из-за резкого похолодания, принесшего ночные заморозки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше