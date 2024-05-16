В Москве потеплело

Метеовести: 16 мая в столице ожидается плюс 21 градус Цельсия

В столице в четверг, 16 мая, ожидается потепление до плюс 21 градуса Цельсия, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Несмотря на то что температура вернулась к нормальным климатическим показателям, вечером жителей столицы может ждать дождь. Погодные условия будут определяться влиянием теплого атмосферного фронта с севера. Облака, начавшие появляться в небе после полудня, вечером уплотнятся и постепенно перейдут в дождевое состояние.

Днем в столице ожидается плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21 градус. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.

В столице из-за возвращение температуры к норме решили начать повторно отключать отопление 17 мая. Ранее, 6 мая, отопление включили из-за резкого похолодания, принесшего ночные заморозки.