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14:22, 15 мая 2024Экономика

Названа дата отключения отопления в Москве

Комплекс городского хозяйства: отключать отопление в Москве начнут 17 мая

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Отключать отопление в Москве начнут 17 мая. Дату прекращения подачи тепла назвали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, пишет РИА Новости.

«В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, приступим к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов», — сообщил представитель пресс-службы. Он также напомнил, что прекращение подачи тепла проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

В комплексе городского хозяйства добавили, что уже вовсю идет подготовка к будущему отопительному сезону. Так, с 20 мая в столице будут проводиться плановые отключения горячего водоснабжения, необходимые для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

6 мая власти столицы решили вновь включить отопление из-за заморозков и низких дневных температур. Так, в ночь 7 мая в Москве и Подмосковье выпал снег. При этом 14 мая москвичей предупредили о еще одной волне холода.

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