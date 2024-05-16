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19:48, 16 мая 2024Мир

В НАТО признали сложную ситуацию для ВСУ из-за задержек поставок оружия

Военный комитет НАТО: ВСУ в сложной ситуации из-за задержек поставок оружия

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на поле боя из-за задержек поставок оружия западными странами. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

«Начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя», — отметил он.

Бауэр также заверил украинскую сторону в том, что помощь «поступит как можно скорее». Он также пообещал, что ситуация с боеприпасами у Киева улучшится в ближайшее время.

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      Лина Пивоварова
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