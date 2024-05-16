В Одессе пообещали расследовать нападение сотрудников военкомата на автобус

Одесский ТЦК расследует нападение сотрудников на автобус и избиение мужчины

Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) расследует случай, когда его сотрудники избили мужчину в автобусе и залили пассажиров перцовым баллончиком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ТЦК в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 16 мая. «Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Идет уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка», — заявили в ТЦК.

О конфликте в одесском автобусе ранее сообщило издание «Страна». Пассажиры попытались заступиться за молодого человека, на что сотрудники ТЦК отреагировали агрессивно.

Ранее сообщалось, что на Украине введут новый способ отслеживания уклонистов. Отныне тем, кто подтвердил свои данные в военкомате, будут вклеивать в военный билет специальный VIN-код.