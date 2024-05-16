В Раде призвали Запад отправить подкрепления на Украину

Депутат Рады Гончаренко призвал Запад отправить подкрепления на Украину

В Верховной Раде призвали страны Запада отправить на Украину подкрепления. Соответствующее заявление сделал в Telegram депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он заявил, что Запад должен отправить на Украину свои войска, так как «это вопрос международной безопасности».

«Третья Мировая [война] уже началась. Мы все должны это признать. И единственная возможность ее закончить (...) — это отправить подкрепление на Украину», — написал Гончаренко.

Парламентарий добавил, что отправлять военных для помощи Киеву необходимо уже сейчас. Он также пригрозил, что в обратном случае «западным странам придется защищать себя».

Ранее Гончаренко заявлял о необходимости созвать заседание Верховной Рады из-за ситуации, сложившейся в Харьковской области на фоне российского наступления. По его словам, в ходе заседания украинские чиновники должны будут доложить о состоянии дел на фронте и назвать причины отсутствия фортификаций в регионе.