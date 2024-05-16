В России чиновник захотел купить на отведенные на антитеррор деньги ноутбук

Ростовский чиновник захотел купить на отведенные на антитеррор деньги ноутбук

Глава города Каменска-Шатхинского Ростовской области Александр Камоцкий захотел потратить отведенные на борьбу с терроризмом деньги на ноутбук за 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Помимо этого, чиновник присмотрел себе офисное кресло за 35 тысяч рублей. Обустроить свое рабочее место он предложил за счет средств, сэкономленных на антитеррористических мероприятиях, утверждает канал.

На видеозаписи участники заседания выражают возмущение намерением главы города, озвученным начальником финансового управления Галиной Чемовой. «Покрытие для спортивной школы триста тысяч [рублей] стоит», — говорит женский голос за кадром. Депутаты попросили прокуратуру проверить законность действий Камоцкого.

Ранее в Омской области уволили чиновника, который назвал клоунами пострадавших от потопа жителей региона. Должности лишился сотрудник аппарата главы региона Степан Огорелков, который занимал пост советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения.