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14:00, 15 мая 2024Россия

В России наказали назвавшего пострадавших от потопа клоунами чиновника

В Омской области уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сотрудника аппарата губернатора Омской области Степана Огорелкова, назвавшего пострадавших от потопа жителей Усть-Ишимского района клоунами, уволили. О том, что чиновника наказали, пишет «Город55» со ссылкой на руководителя аппарата правительства и главы региона Анну Марухину.

Как стало известно изданию, Огорелков, занимавший должность советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения, покинул пост с 15 мая.

12 мая сообщалось, что Огорелков репостнул на свою страницу в соцсетях публикацию о том, что жители Усть-Ишимского района создали петицию с требованием проверить чиновников, не принявших вовремя необходимых мер для безопасности населения затопленных территорий. Пост сотрудник аппарата губернатора сопроводил текстом, в котором назвал подписавшихся россиян «клоунами, которые ничего не добились», и посоветовал им «брать лопаты и строить дамбы».

6 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию жителей Усть-Ишимского района, так как уровень воды в реке Ишим приблизился к критическим отметкам. 11 мая произошел прорыв местной дамбы.

Ранее сотрудницу райисполкома Тукаевского района Татарстана Эльвину Авзалову уволили за просьбу к местным жителям не жаловаться ей на невывезенный снег. Как стало известно, чиновница заявила обратившимся к ней россиянам, что не разбирается в уборке дорог и не работает с тракторами.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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