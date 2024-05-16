В России выберут главное дерево страны

В России стартовал конкурс по выбору главного дерева страны

В России на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» началось голосование за главное дерево страны, которое продлится до 1 августа. Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточняет источник, участники уже заявили самые знаменитые дубы, сосны и кедры на ежегодный всероссийский конкурс «Российское дерево года». Например, в соревновании участвуют Шакинский дуб Волгоградской области, возраст которого около 440 лет.

Кроме того, за первенство будут бороться Вешенской дуб в донской станице Вешенской, Платан Палласа в ботаническом саду Симферополя, Сосна поляны Таулу близ села Архыз, Черноярский дуб из астраханского села Черный Яр и Севастопольский платан.

В апреле в России прошел фестиваль цветения сакуры. Мероприятие состоялось в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории Mriya Resort & Spa. Фестиваль ежегодно собирает свыше 4,5 тысячи человек из многих регионов России.