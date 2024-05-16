Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
02:19, 16 мая 2024Моя страна

В России выберут главное дерево страны

В России стартовал конкурс по выбору главного дерева страны

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» началось голосование за главное дерево страны, которое продлится до 1 августа. Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточняет источник, участники уже заявили самые знаменитые дубы, сосны и кедры на ежегодный всероссийский конкурс «Российское дерево года». Например, в соревновании участвуют Шакинский дуб Волгоградской области, возраст которого около 440 лет.

Кроме того, за первенство будут бороться Вешенской дуб в донской станице Вешенской, Платан Палласа в ботаническом саду Симферополя, Сосна поляны Таулу близ села Архыз, Черноярский дуб из астраханского села Черный Яр и Севастопольский платан.

В апреле в России прошел фестиваль цветения сакуры. Мероприятие состоялось в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории Mriya Resort & Spa. Фестиваль ежегодно собирает свыше 4,5 тысячи человек из многих регионов России.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры со взяткой главному кадровику Минобороны России. В чем его подозревают?

      МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

      Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

      Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

      В России выберут главное дерево страны

      Французский генерал рассказал о переброске ВСУ сил к Харькову

      «Магнит» сообщил о назначении нового гендиректора

      В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

      Хирург без разрешения отрезал ребенку часть пениса

      Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше