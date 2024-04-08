В российском регионе пройдет фестиваль цветения сакуры

В Крыму с 26 по 28 апреля пройдет фестиваль цветения сакуры

С 26 по 28 апреля в Крыму пройдет фестиваль цветения сакуры. Мероприятие состоится в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории Mriya Resort & Spa, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Отмечается, что фестиваль ежегодно собирает свыше 4,5 тысячи человек из многих регионов России. Первый день праздника будет посвящен культуре Японии, второй — Китая, третий — Кореи.

В рамках мероприятия для туристов подготовлены мастер-классы по различным видам традиционного и современного азиатского искусства, конкурс косплея и многое другое. Более того, участников фестиваля ждут уроки по национальным танцам, фехтованию и игре на музыкальных инструментах, таких как барабаны Тайко.

Ранее в апреле в горах сочинской «Розы Хутор» зацвела сакура. По словам представителей пресс-службы курорта, нежно-розовые цветы украсили деревья японской вишни Саржента на высоте 560 метров над уровнем моря.