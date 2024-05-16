В России захотели бороться с серым импортом видеоигр

Минпромторг рассмотрит возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр

Минпромторг рассмотрит возможность борьбы с серым импортом видеоигр с помощью маркировки. Такое предложение направила Русская ассоциация дистрибьюторов и импортеров видеоигр, сообщает РБК.

В ассоциации захотели наносить маркировку на товар на товар на этапе между импортом и продажей ретейлеру. Без маркировки видеоигры не будут допускаться к продаже.

Такую меру объяснили широким распространением серого импорта игровых консолей, аксессуаров, а также непосредственно видеоигр. Из-за проблем с оплатой игр через интернет они стали массово ввозиться в Россию без таможенного оформления, уплаты пошлины и НДС для последующей перепродажи на маркетплейсах, отмечают авторы обращения. При этом они признали, что дополнительное регулирование потребует затрат, однако готовы инвестировать в разработку данной системы маркировки, если это требование станет обязательным. На стоимость видеоигр дополнительная маркировка повлиять не должна.

«Все белые импортеры уже наносят на лицевой стороне товара наклейки с информацией о возрастном рейтинге и на обратной стороне — наклейки с юридической информацией. Если к этому добавится еще QR-код, то для этого не потребуется дополнительных затрат», — пояснили представители ассоциации.

Борьбу с нелегальным ввозом видеоигр могут реализовать в рамках масштабирования эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Пилотная маркировка в национальной системе «Честный знак» была запущена в декабре 2023 года, она затронула розетки, лампы, светодиоды, фонари, светильники, а также некоторые виды пультов, панелей и консолей.

В первом квартале 2024-го российские геймеры потратили на покупку игр в десятки миллиардов рублей. По данным онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), они купили видеоигры 49 миллиардов рублей. По словам исполнительного директора XYZ Эммы Юсовой, растущий спрос вызван тем, что геймерская активность увеличивается на январских длинных выходных. Также количество покупок растет благодаря появлению свободных средств из-за получения годовых премий и других выплат.