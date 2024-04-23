Россияне потратили миллиарды рублей на игры

XYZ School: геймеры потратили на игры 49 миллиардов рублей в первом квартале

Российские геймеры потратили на покупку игр в первом квартале 2024-го десятки миллиардов рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

По информации аналитиков, геймеры потратили 49 миллиардов рублей на игры за первый квартал года. Эта информация была получена на основе опроса российских геймеров и анализа состояния рынка.

«В первом квартале каждого года мы наблюдаем заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории», — заявила исполнительный директор XYZ Эмма Юсова. По ее словам, растущий спрос вызван тем, что геймерская активность увеличивается на январских длинных выходных. Также количество покупок растет благодаря появлению свободных средств из-за получения годовых премий и других выплат.

В отчете говорится, что игры приобретал каждый второй геймер из России, или 56 процентов от общего числа игроков. Чаще всего россияне покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40000: Rogue Trader. Начало 2024 года для рынка видеоигр в XYZ School назвали успешным.

В начале февраля специалисты XYZ School заявили, что за 2023 год геймеры скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей. Уровень пиратства достиг показателя 73 процента от общего числа игроков.