Геймеры из России скачали пиратские игры на сотни миллиардов рублей

XYZ School: геймеры скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей

Среди российских геймеров вырос уровень пиратства. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно материалам исследования, в 2023 году российские геймеры скачали нелицензионные копии игр на сумму 324 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом, уровень пиратства вырос на 4 процента. Он достиг показателя 73 процента от общего числа игроков.

В исследовании говорится, что 37 процентов геймеров из России скачивают не более трех нелицензионных копий в год, 8 процентов — более десяти. Среди пользователей наиболее популярными оказались игры Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. По словам специалистов, 84 процента пиратов скачало хотя бы одну из них.

«В условиях ограниченного доступа к международным платежным системам, наблюдается тенденция среди российских геймеров сначала тестировать игру через ее пиратскую версию», — заявила исполнительный директор XYZ Эмма Юсова. По ее словам, если продукт соответствует ожиданию геймеров, то затем они приобретают легальную копию.

Ранее специалисты XYZ School рассказали, что в 2023 году российские геймеры потратили на покупку игр 161 миллиард рублей. Доля посреднических сервисов достигла 24 процента.