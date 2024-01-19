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17:36, 19 января 2024Наука и техника

Россияне потратили сотни миллиардов на игры

XYZ School: геймеры из России потратили на игры 161 миллиард рублей в 2023 году

Фото: Unsplash

Российские геймеры потратили на видеоигры сотни миллиардов рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Данные исследования были получены с помощью опроса российских геймеров и анализа состояния рынка. Также специалисты выяснили, что доля посреднических сервисов на конец 2023 года достигла 24 процента — через них россияне потратили около 55 миллиарда рублей. В конце третьего квартала этот показатель составлял 21 процент.

«В 2024 году ожидается изменение динамики рынка видеоигр, что связано с определенными факторами. Текущий год характеризуется более умеренным количеством крупных проектов класса AAA», — заявили исследователи. При этом авторы отчета считают, что такая ситуация может способствовать развитию индустрии видеоигр. «Это позволит небольшим студиям и независимым разработчикам привлечь больше внимания к своим проектам», — подчеркнула исполнительный директор XYZ Эмма Юсова.

В конце декабря специалисты XYZ School назвали Atomic Heart самой популярной игрой у пиратов в России. На втором месте оказалась игра с открытым миром Hogwarts Legacy, созданная по вселенной «Гарри Поттера», на третьем — Baldur's Gate 3.

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      Андрей Ставицкий
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