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11:14, 19 декабря 2023Наука и техника

Названа самая популярная игра у российских интернет-пиратов

XYZ School: Atomic Heart оказалась самой популярной игрой у пиратов в России

Изображение: скриншот игры Atomic Heart

Atomic Heart оказалась самой востребованной игрой у российских интернет-пиратов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Авторы исследования выяснили, что Atomic Heart стала популярной среди российских геймеров и пиратов. При этом после выхода тайтла на одном из популярных торрент-трекеров отсутствовала возможность прямого скачивания игры — площадка перенаправляла игроков на сайт издателя, VK Play.

На втором месте оказалась игра с открытым миром Hogwarts Legacy, созданная по вселенной «Гарри Поттера», на третьем — Baldur's Gate 3. В первую пятерку также попали ремейк Resident Evil 4 и Starfield.

В топ-10 самых популярных тайтлов среди пиратов из России также включили Lies of P, Alan Wake 2, Dead Island 2, дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и Lords of the Fallen.

Ранее редакция журнала IGN выбрала лучшие видеоигры 2023 года. В список попали Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3.

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      Андрей Ставицкий
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