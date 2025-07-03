Обрушение потолка на фуд-корт с людьми в российском ТЦ попало на видео

В Нягани полоток в ТЦ «Оазис Плаза» упал на фуд-корт с людьми

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) потолок в торговом центре (ТЦ) упал на фуд-корт, в котором находились посетители. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ТЦ «Оазис Плаза». Конструкция не выдержала обильных дождей, из-за чего часть потолка рухнула. Посетители фуд-корта услышали треск над головами и успели вовремя отбежать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее во Владивостоке после сильных дождей в жилом доме обвалился потолок. Пострадавшая постройка имеет статус памятника архитектуры.