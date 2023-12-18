Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:23, 18 декабря 2023Наука и техника

Названы лучшие игры 2023 года

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала игрой года по версии IGN

Скриншот: Nintendo of America / Youtube

Редакция журнала IGN выбрала лучшие видеоигры 2023 года. Список опубликован на сайте портала.

Лучшей игрой года оказался эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Журналисты высоко оценили свободу действий, которую предложили разработчики игры геймерам, и различные игровые механики.

В список включили Resident Evil 4, которую авторы назвали одним из лучших ремейков в индустрии. Также туда попало сюжетное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое специалисты описали как уникальный техно-шпионский триллер.

Кроме того, авторы IGN выделили Alan Wake 2 — сиквел культового хоррора от студии Remedy. По словам составителей рейтинга, геймдизайнеры взяли основу оригинальной игры — дневные и ночные перестрелки — и добавили «чистую тьму». Также в топ попала Baldur’s Gate 3 — «игра глубокая, как океан, и такая же широкая, поднимает выбор игрока на беспрецедентную высоту».

Ранее Baldur's Gate 3 назвали игрой года на церемонии The Game Awards 2023. Кроме победы в основной номинации тайтл также победил в категориях «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая RPG», «Лучший мультиплеер», «Лучшая актерская игра» и «Голос игроков».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      Известный пластический хирург высказался о появлении против него уголовного дела

      Названы главные слова русского языка за 2023 год

      Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny

      В СПЧ предрекли негативные последствия введения арабского в российских школах

      Названы лучшие игры 2023 года

      На польско-украинской границе выстроилась очередь из тысяч грузовиков

      Стали известны заработки судей РПЛ в сезоне-2023/2024

      Вагнеровца приговорили к шести годам за стрельбу в полицейских на границе с ДНР

      Снявший одно из последних шоу с Жириновским комик раскрыл его «предсказание»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости