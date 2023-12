Названы лучшие игры 2023 года

Baldur's Gate 3 назвали игрой года на церемонии The Game Awards 2023

На церемонии награждения The Game Awards 2023 были названы игры года. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.

Мероприятие The Game Awards состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 8 декабря. Игрой года признали Baldur's Gate 3. Кроме основной номинации, игра победила еще в пяти категориях: «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая RPG», «Лучший мультиплеер», «Лучшая актерская игра» и «Голос игроков». На главный приз также были номинированы Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Лучшей дебютной игрой назвали Cocoon, инди-игрой — Sea of Stars, приключенческим экшеном — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, экшеном — Armored Core VI: Fires Of Rubicon, файтингом — Street Fighter 6, семейной игрой — Super Mario Bros. Wonder, симулятором или стратегией — Pikmin 4, спортивной игрой — Forza Motorsport.

Также на The Game Awards 2023 объявили победителей в таких номинациях, как «Лучшая киберспортивная игра» — Valorant, «Самая ожидаемая игра» — Final Fantasy VII Rebirth, «Лучшая VR/AR-игра» — Resident Evil Village VR Mode, «Лучшая мобильная игра» — Honkai: Star Rail.

В 2022 году игрой года на мероприятии The Game Awards 2022 назвали Elden Ring. На главный приз также были номинированы A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray и Xenoblade Chronicles 3.