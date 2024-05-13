В Казахстане экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены. Он истязал ее 10 часов

Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за истязание и убийство жены

В Казахстане завершился суд по делу в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в расправе над гражданской супругой Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Суд согласился с вердиктом коллегии присяжных, посчитавших, что его действия были предумышленным истязанием женщины.

Одним из ключевых доказательств в суде стали видео издевательств над Салтанат с его телефона, которые экс-чиновник снял на телефон, но забыл об этом.

Также суд вынес приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана BAU, где произошло преступление. Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы. В суде он заявлял, что находится под давлением Бишимбаева и действовал под его влиянием.

Дело против бывшего чиновника вызвало широкий резонанс как в Казахстане, так и за его пределами. На этом фоне власти страны даже ужесточили наказание за домашнее насилие и криминализовали побои.

Бишимбаев 10 часов избивал жену

Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года. За день до этого, после ссоры, экс-министр избил свою жену, после чего она потеряла сознание и так и не пришла в себя. В ходе суда прокурор Айжан Аймаганова отмечала, что обвиняемый совершил преступление с особой жестокостью, избивая Нукенову до самого утра.

Убийство Салтанат совершено с особой жестокостью — Бишимбаев проявил садизм. Он более десяти часов истязал девушку и глумился над ней, нанес многочисленные телесные повреждения и морально унижал человека Айжан Аймаганова прокурор

Три человека более 15 раз призывали вызвать женщине скорую, но Бишимбаев сделал это спустя несколько часов после того, как его жена перестала дышать. Пока Салтанат лежала избитая без сознания в ВИП-кабинке ресторана BAU, ее муж в том же зале встречался с другой женщиной, ужинал с братом.

После совершения преступления Бишимбаев пытался уничтожить улики. По его просьбе владелец ресторана BAU Байжанов распустил персонал и стер записи с камер видеонаблюдения. Экс-министр также попросил родственника отвезти телефон супруги к ним домой, так как он знал, что ее брат Айтбек Амангельды отслеживал ее геолокацию.

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

То, что Нукенова не дышит, Байжанов обнаружил лишь спустя несколько часов после этого. По словам врача скорой помощи Нурлана Мухамбеденова, приехавшего на вызов, Байжанов паниковал, в то время как Бишимбаев был спокоен. В то же время он подчеркнул, что мужчины не ответили на вопросы врача о произошедшем.

В ходе заседания судмедэксперт Тахир Халимназаров отметил, что скорая не могла бы помочь женщине.

В свою защиту Бишимбаев процитировал Гитлера

Прения сторон по делу против Бишимбаева завершились 6 мая. Тогда же обвиняемым была предоставлена возможность сказать последнее слово. Казахстанский экс-министр решил процитировать лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. При этом он сам был уверен, что эти слова принадлежали отцу нацистской пропаганды Йозефу Геббельсу.

Не хочется цитировать, но скажу. Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Вот его знаменитое выражение было таким: "Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди". Вот так и получается в моем деле Куандык Бишимбаев экс-министр экономики Казахстана

В ходе суда бывший министр также подчеркивал, что Нукенова не жаловалась на побои с его стороны и не просила прекратить истязания. Еще одним аргументом в пользу того, что он не истязал супругу, Бишимбаев назвал неоднократные возвращения жены после расставаний.

Если бы истязания были, то, наверное, в переписке со мной, в заметках она бы это сама отметила. Она мне нигде не жалуется, не говорит: «Перестань, пожалуйста, истязать меня или наносить мне побои» Куандык Бишимбаев экс-министр экономики Казахстана

Следствие утверждало, что Бишимбаев систематически истязал супругу. Нукенова неоднократно жаловалась на избиения мужем близкой подруге Аиде Ахмединой. В суде были опубликованы снимки Салтанат с синяками. Однако Бишимбаев заверяет, что так она пыталась создать негативный образ мужа в глазах подруги, чтобы он не общался с ней.

В защиту Бишимбаева также выступала его мать — Альмира Нурлыбекова. По ее словам, сын «любил и оберегал» жену, которую мать экс-министра обвиняла в пристрастии к алкоголю. Она утверждала, что «вопросу алкогольного опьянения Салтанат было уделено недостаточно внимания», и отметила, что «если бы в тот день не было выпито столько алкоголя», то ничего бы не произошло. Женщина признала вину сына, однако обвинила потерпевшую сторону в попытке через дело против Бишимбаева преподать урок «старому Казахстану», возлагая на присяжных пропагандистскую и политическую функцию.

Фото: The Kazakhstan Supreme Court Press Office / AP

В ответ на это брат потерпевшей Айтбек Амангельды заявил, что семья Бишимбаева уже несколько месяцев очерняет его сестру, одновременно с этим извиняясь за сына. Он подчеркнул, что мать обвиняемого считает себя выше экспертов и лучше их знает, была ли Нукенова пьяна в тот вечер.

В свою очередь, адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов утверждал, что следствие приводит лишь три случая за год, когда обвиняемый бил Нукенову, чего, по его мнению, недостаточно, чтобы считать побои систематическими.

Давайте в каждую семью влезать и каждому мужу за три конфликта в год давать от четырех до семи лет Ерлан Газымжанов адвокат

Юрист также подчеркнул, что Бишимбаеву «не было выгодно» избавляться от супруги. По его словам, если бы подсудимый действительно планировал преступление, то нанял бы киллера, чтобы «никто и не догадался, что к этому как-то причастен Бишимбаев».

Отец Нукеновой высказался за пожизненный приговор экс-министру

Перед заключением суда надежду на пожизненный приговор для экс-министра также выразил отец Нукеновой Амангельды Нукенов. Он подчеркнул, что любой другой исход дела будет несправедливым.

Во всем мире за это дают пожизненное заключение. Думаю, суд примет правильное решение. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства Амангельды Нукенов отец Салтанат Нукеновой

При этом казахстанские юристы сомневались, что Бишимбаеву вынесут пожизненный приговор. По словам адвоката Рены Каримовой, достаточно было лишь одного присяжного, настроенного в пользу экс-чиновника. В частности, она напомнила, что в ходе процесса кто-то из присяжных заявил, что сторона обвинения представляет все доказательства, которые считает нужным, а защите подсудимого в этом праве отказывают.

Вину Бишимбаева определил суд присяжных

Присяжные заседатели участвовали в судебном процессе по настоянию самого обвиняемого. Решением суда на их рассмотрение вынесли 13 вопросов, связанных с делом против Бишимбаева. Из них 10 были связаны с доказанностью вины экс-чиновника. В частности, присяжные должны были определить, была ли доказана вина экс-министра в неоднократных избиениях своей жены, а также сознательно ли Бишимбаев лишил ее жизни.

Журналисты Orda.kz отметили, что формулировка одного из вопросов к присяжным по делу Бишимбаева могла позволить переквалифицировать действия подсудимого, обвинив его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В таком случае Бишимбаеву грозило бы не более 12 лет лишения свободы.

Доказано ли, что при обстоятельствах, описанных в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью, повлекший по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей? Айжан Кульбаева председатель межрайонного суда по уголовным делам Астаны

Еще три вопроса относились к действиям Байжанова. Его обвинили в укрывательстве виновного.

Власти Казахстана взялись за ужесточение ответственности за домашнее насилие

После того как дело Бишимбаева получило широкий общественный резонанс в Казахстане и за его пределами, власти республики всерьез взялись за ужесточение ответственности за домашнее насилие. Так, через несколько дней после произошедшего, МВД республики отчиталось о кратном росте числа арестов за домашнее насилие в стране. Причиной этого стало то, что с 1 июля 2023 года возбуждать дела о домашнем насилии стало возможно без заявлений со стороны потерпевших.

Астана Фото: Stanislav Filippov / AP

Кроме того, в апреле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации семейно-бытового насилия. Согласно поправкам в законодательство, статьи о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью перенесут в Уголовный кодекс. Также в соответствии с законом в стране планируется создание центров поддержки семьи для помощи пострадавшим от насилия.

Кроме того, новый закон вводит пожизненное наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, криминализацию приставаний к лицам, не достигшим 16 лет.