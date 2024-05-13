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16:30, 13 мая 2024Наука и техника

ВВС США лишились одного B-2

TWZ: флот B-2 ВВС США сократится до 19 малозаметных бомбардировщиков

Фото: GLOBE NEWSWIRE / AP

Военно-воздушные силы (ВВС) США приняли решение не ремонтировать малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Об этом пишет издание TWZ.

Причина поломки самолета не сообщается. Известно лишь, что списание единицы B-2 Spirit произойдет в 2025-м финансовом году из-за наземной аварии, произошедшей с самолетом. TWZ допускает, что речь идет о бомбардировщике, совершившим вынужденную посадку в декабре 2022 года.

Издание напоминает, что после списания одного B-2 Spirit флот ВВС США этих самолетов сократится до 19 бомбардировщиков.

Ранее TWZ сообщило, что американские стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Расширение линейки боеприпасов B-2 Spirit обусловлено продолжающейся модернизацией данных самолетов перед принятием на вооружение ВВС США перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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      Иван Потапов
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