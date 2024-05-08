Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 8 мая 2024Наука и техника

Американские бомбардировщики получат 2,3-тонные противобункерные бомбы

TWZ: бомбардировщики B-2 Spirit получат 2,3-тонные бомбы GBU-72/B

Фото: . U.S. Air Force/Airman 1st Class Gerald Willis / Handout / Reuters

Американские стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Об этом сообщает TWZ.

Расширение линейки боеприпасов B-2 Spirit обусловлено продолжающейся модернизацией данных самолетов перед принятием на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Работы по адаптации GBU-72/B к B-2 Spirit планируется поручить военно-промышленной корпорации Northrop Grumman, которая с конца 1980-х годов производила данные самолеты.

Издание отмечает, что GBU-72/B для B-2 Spirit будет включать комплект семейства Joint Direct Attack Munition (JDAM), превращающий свободнопадающие бомбы в корректируемые. Наведение при этом осуществляется посредством спутниковой системы Global Positioning System (GPS). TWZ напоминает, что к настоящему времени только на тяжелых истребителях ВВС США F-15E Strike Eagle были проведены летные испытания новых GBU-72/B с JDAM.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020

Разработку GBU-72/B с JDAM планируется завершить в текущем финансовом году. Один B-2 Spirit может переносить сразу несколько таких снарядов. Издание затрудняется назвать сроки, когда бомбардировщик может получить GBU-72/B с JDAM.

15 апреля во время завершающего этапа учений Spirit Vigilance ВВС США подняли в небо 12 бомбардировщиков B-2 Spirit. Стратегические самолеты поочередно взлетали с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Учения продемонстрировали готовность пилотов B-2 Spirit принять участие в глобальных операциях в любое время и в любом месте.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели достигнуты». Россия ударила по объектам на Украине гиперзвуковыми «Кинжалами»

      Эрдоган обвинил Израиль в распространении войны на весь Ближний Восток

      Сорвавший литургию в храме россиянин получил два года принудительных работ

      Кадыров рассказал о просьбе пленных офицеров ВСУ

      Анна Седокова показала откровенное декольте на видео с бутылкой самогона

      Артемий Лебедев ответил на обвинения главы Союза журналистов России

      Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС России для армии Украины

      Американские бомбардировщики получат 2,3-тонные противобункерные бомбы

      Российские военные спасли сбежавшего от ВСУ украинца

      Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше