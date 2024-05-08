Американские бомбардировщики получат 2,3-тонные противобункерные бомбы

TWZ: бомбардировщики B-2 Spirit получат 2,3-тонные бомбы GBU-72/B

Американские стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Об этом сообщает TWZ.

Расширение линейки боеприпасов B-2 Spirit обусловлено продолжающейся модернизацией данных самолетов перед принятием на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Работы по адаптации GBU-72/B к B-2 Spirit планируется поручить военно-промышленной корпорации Northrop Grumman, которая с конца 1980-х годов производила данные самолеты.

Издание отмечает, что GBU-72/B для B-2 Spirit будет включать комплект семейства Joint Direct Attack Munition (JDAM), превращающий свободнопадающие бомбы в корректируемые. Наведение при этом осуществляется посредством спутниковой системы Global Positioning System (GPS). TWZ напоминает, что к настоящему времени только на тяжелых истребителях ВВС США F-15E Strike Eagle были проведены летные испытания новых GBU-72/B с JDAM.

Разработку GBU-72/B с JDAM планируется завершить в текущем финансовом году. Один B-2 Spirit может переносить сразу несколько таких снарядов. Издание затрудняется назвать сроки, когда бомбардировщик может получить GBU-72/B с JDAM.

15 апреля во время завершающего этапа учений Spirit Vigilance ВВС США подняли в небо 12 бомбардировщиков B-2 Spirit. Стратегические самолеты поочередно взлетали с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Учения продемонстрировали готовность пилотов B-2 Spirit принять участие в глобальных операциях в любое время и в любом месте.