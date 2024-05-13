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16:39, 13 мая 2024Мир

Захарова посоветовала Западу посмотреть на себя при обсуждении политики России

Захарова посоветовала обсуждающему политику РФ Западу посмотреть на себя

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители Запада, которые обсуждают политику в России, должны посмотреть на себя и свою плачевную ситуацию со схожими вопросами. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что «с умилением, переходящим в недоумение» наблюдает за дискуссией на Западе о легитимности выборов президента России, его инаугурации, а также назначения российского правительства.

«Мне кажется, что всем этим рассуждателям из натоцентричных структур было бы для начала неплохо разобраться в собственной легитимности», — посоветовала она.

Представитель российского ведомства отметила, что никто из западников не обращает внимания на заявления американских политиков-демократов о необходимости устранить кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа.

Ранее Захарова заявила, что Запад готовил для России судьбу Украины, однако президент страны Владимир Путин «повернул реку вспять». По ее словам, в конце 1980-х и начале 1990-х годов Запад нанес информационный удар по России с целью стереть историческую память, поэтому спустя время упущенное пришлось наверстывать.

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      Семен Александров
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