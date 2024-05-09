Захарова: Запад готовил для РФ судьбу Украины, но Путин «повернул реку вспять»

Запад готовил для России судьбу Украины, однако президент Владимир Путин «повернул реку вспять». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, в конце 1980-ых — начале 1990-ых годов Запад нанес информационный удар по России с целью стереть историческую память. Спустя время упущенное пришлось наверстывать, подчеркнула дипломат.

«И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента России Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот мне кажется, он сумел», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Запад пытается вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне. Страны считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, подчеркнула дипломат.