В СПЧ высказались о внесении журналистки Кеворковой в список террористов

Меркачева: журналистку Кеворкову неправомерно внесли в список террористов

Начало событий в новости Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправили в СИЗО

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева высказалась о внесении 65-летней журналистки Надежды Кеворковой в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Правозащитница заявила, что внесение Кеворковой в данный список неконституционно и что оно нарушает сам принцип презумпции невиновности. По ее словам, журналистку еще до приговора суда объявили террористом или экстремистом.

7 мая суд в Москве арестовал Кеворкову на два месяца по делу об оправдании терроризма. Ее задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов.

13 мая Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов.