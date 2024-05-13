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16:35, 13 мая 2024Силовые структуры

В СПЧ высказались о внесении журналистки Кеворковой в список террористов

Меркачева: журналистку Кеворкову неправомерно внесли в список террористов
Начало событий в новости Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправили в СИЗО
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева высказалась о внесении 65-летней журналистки Надежды Кеворковой в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Правозащитница заявила, что внесение Кеворковой в данный список неконституционно и что оно нарушает сам принцип презумпции невиновности. По ее словам, журналистку еще до приговора суда объявили террористом или экстремистом.

7 мая суд в Москве арестовал Кеворкову на два месяца по делу об оправдании терроризма. Ее задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов.

13 мая Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов.

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      Анна Габай
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