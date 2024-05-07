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17:00, 7 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в СИЗО на время расследования уголовного дела — до 6 июля. Примечательно, что за обвиняемую поручились писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева и еще несколько человек.

Кеворкову задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. По словам защиты обвиняемой, один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой в 2018 году, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания. Она не признала своей вины в предъявленных ей обвинениях.

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      Владимир Седов
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