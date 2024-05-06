Журналистка Кеворкова отказалась признавать вину в оправдании терроризма

Задержанная журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По словам адвоката, Кеворкову задержали и 7 мая ей изберут меру пресечения. Причиной возбуждения уголовного дела стали пост о деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) от 2021 года и репост текста о нападении банды Шамиля Басаева на Нальчик от 2018 года.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Кеворковой, после чего доставили 64-летнюю женщину в Следственный комитет России.

Известно, что журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания.