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14:57, 6 мая 2024Силовые структуры

Российского религиозного блогера обвинили в оправдании терроризма

Следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма блогерше Кеворковой
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Кадр: POISTINE / YouTube

Следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма религиозному блогеру Надежде Кеворковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

По словам адвоката, дело завели из-за поста о деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), который был сделан в 2021 году, а также из-за репоста в 2018 году текста о нападении банды Шамиля Басаева на Нальчик.

Защита Кеворковой заявила, что сейчас она находится в изоляторе временного содержания. 7 мая ей изберут меру пресечения.

Ранее 6 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Кеворковой. В ее квартире найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». После обыска 64-летнюю женщину доставили в Следственный комитет России.

Кеворкова ведет блоги религиозного содержания, освещает палестино-израильский конфликт.

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