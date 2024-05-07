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12:02, 7 мая 2024Силовые структуры

В московский суд поступило ходатайство об аресте религиозного блогера

СК просит арестовать блогера Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте блогера Надежды Кеворковой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просит об избрании подсудимой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кеворкову задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. По его словам, один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой в 2018 году, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация)

Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Кеворковой, после чего доставили 64-летнюю женщину в Следственный комитет России.

Известно, что журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания.

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      Любовь Ширижик
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