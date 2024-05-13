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15:29, 13 мая 2024Силовые структуры

Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналистку Надежду Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Журналистку Надежду Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Кеворкову обвиняют в оправдании терроризма. По словам защиты, причиной стали две публикации в Telegram-канале журналистки. Одна из них была опубликована в 2018 году и посвящена военному журналисту Орхану Джемалю, вторая была сделана в 2021 году о деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Женщину отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела — до 6 июля. Свою вину она не признала.

Журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания.

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      Илона Палей
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