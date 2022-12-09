Названы лучшие игры 2022 года
На церемонии награждения The Game Awards 2022 были названы игры года. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.
Ежегодное мероприятие The Game Awards состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 9 декабря. Игрой года была признана Elden Ring, которая также получила высшую награду в категории «Лучший арт», «Лучшая RPG», «Лучшая работа геймдиректора». Elden Ring — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром, вышедшая на PlayStation, Xbox и ПК в феврале 2022 года. Лучшей мобильной игрой оказалась Marvel Snap.
Также в ходе мероприятия назвали победителей в других номинациях. В категории «Лучшая игра-сервис» победу одержала Final Fantasy XIV, «Лучший мультиплеер» — Splatoon 3, «Лучшая инди-игра» — Stray, «Лучший экшен» — Bayonetta 3, «Лучшая адаптация» — Arcane: League of Legends.
Некоторые игры получили по несколько статуэток The Game Awards 2022. Так, God of War Ragnarök одержала победу в номинациях «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшен», «Лучший нарратив», «Лучший дизайн звука», «Лучшая актерская игра», а также получила приз за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями.
Игрой-года по версии The Game Awards 2021 оказалась It Takes Two. На данную награду также были номинированы Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart и Resident Evil Village.