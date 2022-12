Названы лучшие игры 2022 года

Elden Ring назвали игрой года на мероприятии The Game Awards 2022

На церемонии награждения The Game Awards 2022 были названы игры года. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.

Ежегодное мероприятие The Game Awards состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 9 декабря. Игрой года была признана Elden Ring, которая также получила высшую награду в категории «Лучший арт», «Лучшая RPG», «Лучшая работа геймдиректора». Elden Ring — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром, вышедшая на PlayStation, Xbox и ПК в феврале 2022 года. Лучшей мобильной игрой оказалась Marvel Snap.

Также в ходе мероприятия назвали победителей в других номинациях. В категории «Лучшая игра-сервис» победу одержала Final Fantasy XIV, «Лучший мультиплеер» — Splatoon 3, «Лучшая инди-игра» — Stray, «Лучший экшен» — Bayonetta 3, «Лучшая адаптация» — Arcane: League of Legends.

Некоторые игры получили по несколько статуэток The Game Awards 2022. Так, God of War Ragnarök одержала победу в номинациях «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшен», «Лучший нарратив», «Лучший дизайн звука», «Лучшая актерская игра», а также получила приз за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями.

Игрой-года по версии The Game Awards 2021 оказалась It Takes Two. На данную награду также были номинированы Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart и Resident Evil Village.