Объявлены лучшие игры 2021 года

На церемонии награждения The Game Awards 2021 были объявлены игры года. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.

Игрой года по версии The Game Awards 2021 была названа It Takes Two — тайтл в жанре action-adventure от студии Hazelight Studios. Игра вышла весной 2021 года на ПК, PlayStation и Xbox. На данную награду также были номированы Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart и Resident Evil Village. Кроме основной премии, It Takes Two победила в номинациях «Лучшая семейная игра» и «Лучший мультиплеер».

Также на мероприятии назвали лучшие игры в других номинациях. Лучшим экшеном оказалась Returnal, приключенческим экшеном — Metroid Dread, RPG — Tales of Arise, файтингом — Guilty Gear Strive, симулятором или стратегией — Age of Empires IV, спортивной или гоночной игрой — Forza Horizon 5. Главной мобильной игрой года оказалась Genshin Impact.

Видеоигры отдельно отметили за выдающиеся достижения. Так, приз за лучшую работу художников оказался у Deathloop, нарратив — Marvel's Guardians of the Galaxy, саундтрек и музыку — NieR Replicant ver.1.22474487139..., дизайн звука — Forza Horizon 5.

Организаторы церемонии также раздали индивидуальные награды. Лучшим стримером оказался Dream, киберспортивной командой — NAVI (CS:GO), кибреспортивной игрой — League of Legends. В номинации «Киберспортсмен года» победил Александр S1mple Костылев.

В конце 2020 года мероприятие The Game Awards 2020 провели в онлайн-режиме из-за пандемии. Тогда лучшей игрой выбрали The Last of Us: Part 2, также продукт победил в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн».