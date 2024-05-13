Названо время возобновления работы СПБ Биржи

СПБ Биржа: организованные торги ценными бумагами возобновятся в 15:50

СПБ Биржа сообщила о возобновлении работы после технического сбоя. Время возобновления торгов назвала пресс-служба торговой площадки.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 15:50. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — заявили представители биржи.

Работа СПБ Биржи была приостановлена 13 мая с 12:05 по московскому времени. Представители площадки объяснили паузу в торгах техническим сбоем. «Причины возникшей проблемы сейчас выясняются, о времени возобновления будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе. В последний раз СПБ Биржа приостанавливала торги 29 декабря 2023 года.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) — единственная в России площадка для торговли иностранными акциями, которая продолжает работу на сегодняшний день. В ноябре она попала под санкции США — американский Минфин включил биржу в SDN-листе. После этого иностранные партнеры приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг.

Попавшая под ограничения торговая площадка рассматривает варианты развития нового направления бизнеса. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, СПБ Биржа может переориентироваться на цифровые активы, однако до реализации планов пока далеко. Усложняет такую смену профиля отсутствие законодательного регулирования обращения криптовалют в России.