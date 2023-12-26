СПБ Биржа задумала заняться криптовалютами

Аксаков заявил о планах попавшей под санкции СПБ Биржи заняться криптовалютами

Попавшая под американские санкции СПБ Биржа рассматривает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами. О планах компании в разговоре с «Коммерсантъ FM» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Представители площадки говорили, что обсуждают переориентацию на цифровые активы, однако до реализации планов пока далеко, уточнил Аксаков. При этом парламентарий не подтвердил, что после этого площадка превратится в криптобиржу.

Усложняет реализацию инициативы отсутствие законодательного регулирования обращения криптовалют в России. Депутат пообещал, что решение скоро появится, ЦБ и Минфин не отказываются от узаконивания процесса, отметил он.

Бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис объяснил, что с новым регулированием можно будет либо узаконить только цифровые активы — тогда СПБ Биржа в лучшем случае сможет проводить какие-то международные расчеты, либо можно будет либерализовать криптовалюты, и пространства для маневра у площадки будет больше. Однако, по его словам, при любом сценарии биржа все равно не сможет вернуть привычные доходы.

СПБ Биржа была единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, после введения санкций в ноябре площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. На бирже обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF — инвестиционных фондов, зарегистрированных вне пределов России.

Из-за новых ограничений компания также рассматривает вариант возвращения на срочный рынок. Сервис собирается запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции» или нишевые активы — например, фьючерсы на черные металлы, цемент и другие активы, отметили источники.