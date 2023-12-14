СПБ Биржа нашла способ существовать под санкциями

«Ъ»: СПБ Биржа на фоне санкций может переориентироваться на срочный рынок

СПБ Биржа, которая была единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, после попадания под американские санкции вернется на срочный рынок. О таком способе узнал «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников газеты, биржа начнет развивать срочный рынок с расчетами в рублях, о запуске рынка опционов площадка объявит уже до конца недели. Другой источник уточнил, что площадка собирается запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».

СПБ Биржа развивала сегмент с момента основания, однако потом переориентировалась на рынок иностранных ценных бумаг, который теперь из-за санкций стал недоступен. Сейчас торги на срочном рынке проводит Мосбиржа, причем площадка активно развивает этот сегмент — ежемесячный объем торговли на срочном рынке в этом году в среднем превышал 6,5 триллиона рублей, а осенью в среднем составлял почти 8,4 триллиона рублей.

В связи с этим СПБ Бирже будет достаточно трудно конкурировать с Мосбиржей, уверены эксперты. Однако площадка может уйти в более нишевые активы — например, фьючерсы на черные металлы, цемент и другие активы, в которых могут быть заинтересованы инвесторы. Впрочем, переориентация на другой сегмент все равно не покроет выпадающие доходы в среднесрочной перспективе, отмечают участники рынка.

После того, как в начале ноября Минфин США ввел против СПБ Биржи блокирующие санкции, площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. На бирже обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF — инвестиционных фондов, зарегистрированных вне пределов России. Общий объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам октября составил 3,09 миллиарда долларов.